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İran, Rus yapımı askeri uçakları teslim alıyor

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İran Savunma Bakan Yardımcısı Mehdi Farahi, Rus yapımı askeri uçakların İran'a teslimi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını açıkladı. Sukhoi Su-35 savaş uçakları, Mil Mi-28 taarruz helikopterleri ve Yak-130 jet eğitim uçakları İran Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

TAHRAN, 29 Kasım (Xinhua) -- İran Savunma Bakan Yardımcısı Mehdi Farahi Salı günü, Rus yapımı askeri uçakların İran'a teslimi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını belirtti.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı ile söyleşi yapan Farahi, Rus yapımı Sukhoi Su-35 savaş uçakları, Mil Mi-28 taarruz helikopterleri ve Yak-130 jet eğitim uçaklarının İran Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini doğruladı.

Bakan yardımcısı, "Uçakların ülkeye girişi kesinleşti ve teslim alma süreci devam ediyor" dedi.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Şehriyar Haydari, Ocak ayında yaptığı açıklamada Rusya'dan Su-35 savaş uçaklarını yakında teslim alacaklarını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua / Politika

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