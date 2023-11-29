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İran, Rus yapımı askeri uçakları teslim alıyor

29 Kasım 2023 11:02 Son Güncelleme: 11:04 Abone Ol

İran Savunma Bakan Yardımcısı Mehdi Farahi, Rus yapımı askeri uçakların İran'a teslimi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını açıkladı. Sukhoi Su-35 savaş uçakları, Mil Mi-28 taarruz helikopterleri ve Yak-130 jet eğitim uçakları İran Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.