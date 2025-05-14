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İran, Ortak Nükleer Zenginleştirme Girişimi Önerdi

İran, Ortak Nükleer Zenginleştirme Girişimi Önerdi
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Haberler
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İran, ABD ve Arap ülkelerinin katılacağı ortak bir nükleer zenginleştirme girişimi kurmayı önerdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ifadelerine göre, bu öneri nükleer programın devre dışı bırakılmasından ziyade, belirli şartlar altında uranyum zenginleştirilmesi ve işbirliği üzerine odaklanıyor.

New York Times gazetesine göre İran, nükleer programını devre dışı bırakmak yerine Arap ülkeleri ve ABD yatırımlarının katılacağı ortak bir nükleer zenginleştirme girişimi kurma önerisinde bulundu.

New York Times gazetesinin 4 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 11 Mayıs Pazar günü Umman'da gerçekleştirilen görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a İran'ın nükleer programını devre dışı bırakmak yerine Arap ülkeleri ve ABD yatırımlarının katılacağı ortak bir nükleer zenginleştirme girişimi kurma önerisinde bulundu. Yetkililere göre İran'ın önerisinin, İran'ın uranyumu nükleer silah için gereken seviyenin altına düşürecek şekilde zenginleştireceği ve daha sonra sivil alanlarda kullanımı için diğer Arap ülkelerine göndereceği üç ülkeden oluşan bir nükleer konsorsiyum kurulmasını içerdiği belirtildi. Haberde, İran'ın uranyumu yüzde 3.67 oranında zenginleştirmesine izin verecek bir anlaşmanın, İran ile diğer ülkeler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya benzer olacağı ifade edildi. Ancak önemli bir farkın, ekstra bir denetim ve katılım sağlamak için ABD dahil diğer ülkelerden temsilcilerin sahada bulunması olabileceği aktarıldı. İranlı yetkililer ayrıca 2015'te imzalanan ve 15 yıl süre verilen nükleer anlaşmanın aksine söz konusu ortak girişim planının kalıcı olacağını söyledi.

Trump, İran ile anlaşma istiyor

Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı konuşmada, İran'ı Orta Doğu'daki silahlı gruplara verdiği destek nedeniyle eleştirmiş, ancak İran ile diplomatik bir çözümün bölgeyi daha güvenli hale getireceğini söylemişti. Trump, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. İran ile bir anlaşma yapabilirsem, bölgenizi ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getireceksek çok mutlu olurum" ifadelerini kullanmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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