İran Ordusu, İsrail Saldırılarında Zarar Gören Hava Savunma Sistemlerini Yeniledi

İran Ordusu Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı Mahmud Musevi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda zarar gören hava savunma sistemlerinin yenilendiğini açıklayarak, "Bazı savunma sistemlerimiz bu savaşta zarar gördü. Ancak hasar gören sistemler yedekleriyle değiştirilerek önceden belirlenen noktalarda yeniden konuşlandırıldı" dedi.

İran, İsrail'in geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği ve 12 gün saldırılarında zarar gören hava savunma sistemlerinin yenilendiğini açıkladı. İran Ordusu Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı Mahmud Musevi yaptığı açıklamada, savaşın ilk anlarında İsrail'in radar ve hava savunma sistemlerine saldırdığını ancak Hava Savunma Kuvvetleri personelinin gece gündüz görev başında kalarak saldırılara karşı koyduğunu belirtti. İsrail'in İran topraklarına "alçakça bir saldırı" gerçekleştirdiğini ifade eden Musevi, bu saldırının belli hedefler doğrultusunda yapıldığını ve asıl amacın İran'ın savunma kabiliyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Musevi, "Bazı savunma sistemlerimiz bu savaşta zarar gördü. Ancak çalışma arkadaşlarımızın çabasıyla, hasar gören sistemler yedekleriyle değiştirilerek önceden belirlenen noktalarda yeniden konuşlandırıldı" dedi.

"Hava sahamız tamamen kontrol altında"

Musevi, ülke hava sahasının güvende olduğunu vurgulayarak, "Mevcut sistemleri kullanıp yenilerini devreye alarak ülkemizin hava sahasını tamamen kontrol altına aldık ve İran'ın güvenliğini sağladık. Bu yüzden düşman, tüm çabalarına rağmen hedeflerine ulaşamadı" ifadelerini kullandı.

"ABD ve NATO da İsrail'e destek verdi"

İsrail'in bu savaşa tek başına girmediğini, ABD ve NATO'nun da destek verdiğini belirten Musevi, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesi, Siyonist rejimin baş edebileceği seviyenin çok üzerinde. Ancak bu rejimin destekçileri aylar öncesinden bilgi toplayarak yardım etti. ABD'yi de bu suçta İsrail'in ortağı olarak görüyoruz" dedi.

"Düşman, İran karşısında başarısız oldu"

Musevi, İran halkının silahlı kuvvetlerle omuz omuza verdiğini belirterek, "Nasıl ki 8 yıllık savunma döneminde (İran-Irak savaşı) birlik olduk, bu savaşta da aynı kararlılığı gösterdik. Düşman, İran karşısında asla başarı elde edemeyeceğini bir kez daha gördü" ifadelerini kullandı.

İran'da İsrail saldırılarında 627 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 870 kişi de yaralanmıştı. - TAHRAN