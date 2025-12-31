İran'da görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ferzin yerine Himmeti atandı

İran'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı başlayan protestoların ardından görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin'in yerine Abdülnasır Himmeti atandı.

İran'da artan enflasyon ve riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından, Merkez Bankası Başkanlığı'nda değişikliğe gidildi. İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kararıyla Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin'in görevden alındığını ve yerine Abdülnasır Himmeti'nin atandığını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacerani ise Merkez Bankasındaki değişikliğe ilişkin açıklamasında, "Merkez Bankası Başkanı'nın görevi, güveni yeniden inşa etmek, para ve bankacılık politikaları alanlarındaki temel politikaları gözden geçirmektir. Bu önlemlerin ülkenin bankacılık sisteminin durumunu iyileştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bankacılık sistemindeki yapısal bozukluklar ile müdahale edeceğim"

Görevine bugün başlayan Merkez Bankası Başkanı Himmeti yaptığı açıklamada, enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini belirterek, "Bankacılık sistemindeki yapısal bozukluklar ile kararlılıkla müdahale edeceğim. Önümüzdeki günlerde halk, ekonomiye yeniden istikrar kazandırdığımızı fark edecek. Döviz piyasasındaki gerilimlerin en önemli nedeni çoklu döviz kuru uygulaması, rant, yolsuzluk ve spekülasyondur. Sermaye piyasasını ve hisse senetlerini kesinlikle destekleyeceğim" dedi.

Tercihli döviz kurunu kademeli olarak kaldıracaklarını vurgulayan Himmeti, "Döviz kurunu tekleştireceğiz. Parlamento üyeleriyle istişare içerisinde olacağım ancak ekonomik meseleleri, doğru bildiğim esaslara, ekonomik temellere, ülkenin şartlarına ve kişisel tecrübeme dayanarak yönetmem gerekir" şeklinde konuştu.

İran'da protestolar

İran'da Merkez Bankası Başkanlığındaki değişiklik İran para birimi riyalin ABD doları karşısında tarihi düşük seviyelere gerilemesi ve enflasyonun yüzde 40'ın üzerine çıkmasının ardından geldi. Ülkede yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı başkent Tahran dahil İsfahan, Hamedan ve Kerman gibi eyaletlerde protestolara neden oldu. Tahran'daki eylemlerde Büyük Pazar esnafı kepenk kapatırken, üniversite kampüsleri ve şehir merkezlerinde toplanan kalabalıklar dolar kurundaki ani yükseliş ve hükumetin ekonomi politikalarını protesto etti.

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye hazır olduğunu vurgulamış, protestocuların temsilcileriyle görüşülmesi için İçişleri Bakanı'na talimat verdiğini belirtmişti. - TAHRAN