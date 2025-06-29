İran Meclisi, UAEA ile İşbirliğini Askıya Aldı

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İran Meclisi Başkanvekili Hamid Rıza Hacıbabayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldıklarını duyurarak, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer tesislere girmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Ayrıca, ABD'nin İran üzerindeki saldırılarını eleştirerek halkın birliğini vurguladı.

İran Meclisi Başkanvekili Hamid Rıza Hacıbabayi, meclisin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alma kararına değinerek, "Bundan böyle UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer tesislerimize girişine ve buralara kamera yerleştirilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İran Meclisi Başkanvekili Hamid Rıza Hacıbabayi, İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren saldırılarının, ABD'nin son 47 yıldır İran halkına karşı yürüttüğü düşmanlıkların bir devamı olduğunu belirterek, esas hedefin İran halkı olduğunu vurguladı. Hacıbabayi, "ABD'nin derdi İran halkıyla çünkü 7 bin yıllık bir medeniyete sahip halkın, ABD'nin bölgeye hükmetmesine izin vermeyeceğini biliyorlar. Füze ve nükleer meseleler sadece birer bahane" dedi.

"Son sözü halk söyledi"

Savaşın ilk gününde üst düzey komutanların hedef alınmasının, İran'ın yönetimini zayıflatmayı amaçladığını belirten Hacıbabayi, "Son sözü halk söyledi. İran milleti birlik içinde sahaya çıktı. Düşman ne kadar çok saldırırsa, halk da o kadar kararlılıkla sahada olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Grossi artık tesislerimize giremeyecek"

İran Meclisi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alma kararına da değinen Hacıbabayi, "Bundan böyle UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer tesislerimize girişine ve buralara kamera yerleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bu tesislere ait bilgilerin, sahte İsrail rejiminden ele geçirilen belgelerde yer aldığını açıkça gördük" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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