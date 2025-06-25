İran Meclisi, UAEA ile İşbirliğini Askıya Aldı

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İran İslami Şura Meclisi, nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını 221 oyla kabul etti. Mecliste yapılan oturumda, milletvekilleri ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

İran İslami Şura Meclisi, nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını 221 "evet" oyuyla kabul etti.

İran İslami Şura Meclisi, nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Meclis'te bugün düzenlenen açık oturumda, milletvekilleri "Hükümetin UAEA ile iş birliğini askıya almasını zorunlu kılan" yasa tasarısını görüştü. Oturumda hazır bulunan 223 milletvekilinden 221'i tasarıya "evet" oyu verirken, hiçbir milletvekili "hayır" oyu kullanmadı. 1 milletvekili ise çekimser kaldı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf oturumda yaptığı açıklamada, "UAEA, İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıları kınamaktan dahi kaçınarak uluslararası itibarını kaybetmiştir. Bu nedenle İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerin güvenliği tam olarak sağlanana kadar Ajans ile iş birliğini askıya alacak. İran'ın barışçıl nükleer programı ise bundan sonra daha hızlı ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

Mecliste ABD karşıtı slogan

Meclis'te tasarının onaylanmasının ardından milletvekilleri "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Grossi: "UAEA ile işbirliğine devam edilmesi başarılı bir anlaşmanın anahtarıdır"

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran-İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılayarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye ilettiği, "UAEA ile işbirliğine devam edilmesi başarılı bir anlaşmanın anahtarıdır. Bu adımın İran'ın nükleer programına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmalara diplomatik bir çözüm getirebileceğini vurguladım ve yakında bir araya gelmeyi teklif ettim" mesajını aktarmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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