İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Önerisi

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İran meclisi, ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını önerdi. Nihai karar Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde belirlenecek.

İran meclisi, ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırısına karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını önerdi. Nihai kararı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi verecek.

ABD'nin, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından, İran meclisi harekete geçti. İran meclisi, saldırıların ardından hükümete Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını önerdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının gündemde olduğunu belirterek, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne aittir" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın önemi

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan ve dünya enerji taşımacılığında kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol geçiyor, bu da küresel petrol arzının yaklaşık üçte birine denk geliyor.

İran'ın, saldırılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalini gündeme getirmesi, bölgedeki tansiyonu yükseltirken dünya ekonomisini de doğrudan tehdit ediyor. Boğazın kapanması halinde enerji fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması bekleniyor.

Öte yandan ABD ve Batılı ülkeler, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını "kırmızı çizgi" olarak değerlendiriyor ve bu durumu askeri müdahale gerekçesi sayacaklarını açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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