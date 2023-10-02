İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Yüzlerce Mahkumu Affetti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Hazreti Muhammed'in ve Caferilik mezhebinin öncüsü Cafer-i Sadık'ın doğum günleri münasebetiyle yüzlerce mahkumu affettiği ve yüzlercesinin cezasını indirdiği bildirildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Hazreti Muhammed'in ve Caferilik mezhebinin öncüsü Cafer-i Sadık'ın doğum günleri münasebetiyle yüzlerce mahkumu affettiği ve yüzlercesinin cezasını indirdiği bildirildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, İran lideri Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin gerekli şartlara sahip 2 bin 284 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesine yönelik önerisini kabul etti.

Bu çerçevede, toplamda 2 bin 284 mahkumdan 1017'si tahliye edilerek dosyaları kapatılırken, 1267 kişiye ise ceza indirimi uygulandı.

Af kapsamına alınanlardan 52'sinin idam cezası alan kişiler olduğu, bu cezalarının hapis cezasına çevrildiği kaydedildi.

İran lideri Hamaney, son olarak şubat ayında hükümet karşıtı protestolarda tutuklananların da aralarında olduğu binlerce mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesi önerisini onaylamıştı.

Yargı Erkinin tavsiyesiyle, af ilan etme yetkisi bulunan İran lideri Hamaney, son olarak şubat ayında 1979 İran İslam Devrimi'nin yıl dönümü münasebetiyle hükümet karşıtı protestolarda tutuklananların da aralarında olduğu binlerce mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesi önerisini onaylamıştı.