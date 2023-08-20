İran, Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılar sonrası İsveç ve Danimarka Maslahatgüzarlarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki olarak İsveç ve Danimarka'nın Maslahatgüzarlarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki olarak İsveç ve Danimarka'nın Maslahatgüzarlarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından İran harekete geçti. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik devam eden saldırılara tepki olarak İsveç ve Danimarka'nın Maslahatgüzarlarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve İran'ın protestosunun iletildiği belirtildi.

Açıklamada, ifade özgürlüğü adı altında Kuran'ı Kerim'e yönelik saldırıların ve Müslümanların kutsal değerlerini hedef alan eylemlerin nefret ve şiddeti artıracağı belirtilerek, İsveç ve Danimarka'dan söz konusu eylemleri engelleyecek önlemler almaları talep edildi.

Kuran'ı hedef alan saldırıların İslam dünyası ile savaş anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, İsveç ve Danimarka hükümetlerinin saldırılardan sorumlu oldukları hatırlatılarak, insan haklarının temel ilkelerinden olan dini ve ilahi değerlere saygı ilkesinin ihlal edildiği belirtildi.

İsveç ve Danimarka Maslahatgüzarları ise ülkelerinin İslamofobi'nin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, İran'ın itirazlarını en kısa sürede ülkelerine ileteceklerini belirtti.

Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar son günlerde artarken, aralarında Türkiye Büyükelçiliğinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verilmişti.

İsveç'te 28 Haziran'da polisin izin vermesi üzerine Irak asıllı Salwan Momika, başkent Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermiş, olaya dünya çapındaki Müslüman ülkeler büyük tepki göstermişti. Momika, 18 Ağustos'ta ise İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bir kez daha Kuran'ı Kerim'i ateş vermişti. - TAHRAN