İran: 'Kız öğrencileri zehirleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklar'

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, ülkedeki okullarda yeniden başlayan toplu zehirlenme vakaları ile ilgili "Kız öğrencileri zehirleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklar" dedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, ülkedeki okullarda yeniden başlayan toplu zehirlenme vakaları ile ilgili "Kız öğrencileri zehirleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklar" dedi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, okullarda kız öğrencilerin toplu zehirlenmelerine neden olan zehirli gaz saldırıları ve konuya ilişkin yargı sürecine dair bilgi verdi. Okullarda kız öğrencilerin zehirlenmelerini "rahatsızlananlar" şeklinde adlandıran Setayeşi, "zehirlenme" ibaresini kullanmanın doğru olmadığını ve bunun ancak doktor raporu ve teşhisi ile kullanılabileceğini belirtti. Setayeşi, okullarda yeniden başlayan zehirlenme vakalarına ilişkin bilgi paylaşımı ve incelemenin İçişleri Bakanlığına bırakıldığını belirterek, "Doğru olmayan bilgilerin paylaşılmasını önlemek adına konu hakkında bilgi paylaşımını İçişleri Bakanlığına bıraktık. Ancak yargı sürecini biz ciddiyetle takip ediyoruz. Nevruz Bayramı öncesi gözaltına alınanlar hakkında ise tahkikat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yargının suçluların tespit edilmesi ve cezalandırılması konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Setayeşi, "Kız öğrencileri zehirleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Dini lider ve halkın talebi öğrencilerin rahatsızlanmalarına neden olan bu saldırıları gerçekleştirenlerin üzerine gidilmesi yönünde. Bu doğrultuda yargı olarak saldırganları en ağır şekilde cezalandıracağız" diye konuştu. İran'ın Fars eyaletindeki bir okulda 53 kız öğrencinin zehirlenmesine neden olan saldırı sonrası gözaltına alınan 5 kişi hakkında da bilgi veren Setayeşi, söz konusu kişiler hakkında incelemenin devam ettiğini ve suçlu bulunmaları halinde ağır bir şekilde cezalandırılacaklarını söyledi.

İran'da kız öğrencilerinin zehirlenme vakaları

Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022'de Kum'daki Nur Teknik Lisesinden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü. İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, İran'da 30 Kasım'dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiğini açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, kız öğrencilerin zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde adlandırarak, yetkililerden olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli şekilde cezaya çarptırılması talimatını vermişti.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise ülke genelindeki okullara yayılan ve kız öğrencileri hedef alan saldırıları gerçekleştirenlerin "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idamla yargılanacaklarını söylemişti. - TAHRAN