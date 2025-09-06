İran, Japonya ve Avustralya'nın Diplomasi Çağrısına Tepki Gösterdi

İran'ın Tokyo Büyükelçiliği, Japonya ve Avustralya Dışişleri Bakanlıklarının İran'ı diplomasiye dönmeye çağıran ortak bildirisine tepki göstererek, "Diplomasiye zarar veren İran değil, İsrail ve ABD'dir. Çünkü İran'ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılar bu çıkmaza yol açmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın Tokyo Büyükelçiliği, Japonya ve Avustralya'nın İran'ı diplomasiye dönmeye çağıran ortak bildirisine tepki gösterdi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Japonya'nın İran ile diplomatik ilişkilerini asılsız gerekçelerle kesmiş olması ve şimdi ikiyüzlü bir şekilde İran'dan diplomasiye dönmesini isteyen Avustralya ile birlikte tamamen taraflı ve kabul edilemez bir bildiri yayınlaması üzüntü vericidir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Diplomasiye zarar veren İran değil, İsrail ve ABD'dir. Çünkü İran'ın koruma altındaki nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılar bu çıkmaza yol açmıştır" ifadelerine yer verildi.

İran'a "diplomasiye dön" çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong tarafından dün yayımlanan ortak bildiride, İran'ın nükleer programında nükleer denetim taahhütlerine uyması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) tam erişimi yeniden sağlaması, zenginleştirilmiş uranyum stokları ile zenginleştirme süreciyle ilgili endişeleri gidermesi ve müzakere masasına dönmesi talep edilmişti. - TAHRAN