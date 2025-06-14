İran, İsrail Saldırısından Önce Hesap Hatası Yaptı

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İran yönetimine yakın yetkililer, ABD ile nükleer görüşmeler öncesinde İsrail'in saldırmayacağına inandıklarını ancak bunun büyük bir hesap hatası olduğunu belirtti.

New York Times gazetesine konuşan İran yönetimine yakın yetkililer, İran'ın cuma günü İsrail'in saldırıları öncesinde ciddi bir hesap hatası yaptığını, ABD ile pazar günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerden önce İsrail'in asla saldırmayacağına inandığını söyledi.

ABD'li New York Times gazetesinin haberine göre İran yönetimine yakın yetkililer, İran'ın cuma günü İsrail'in saldırıları öncesinde ciddi bir hesap hatası yaptığını ifade etti. Yetkililer, ABD ile Umman'da pazar günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerden önce İsrail'in asla saldırmayacağına inandıklarını aktardı. Yetkililer ayrıca İsrail saldırısının yakın olduğuna dair haberlerin, İran'ı görüşmelerde nükleer programı konusunda taviz vermeye zorlamak için yayıldığını düşündüklerini ifade etti. Yetkililer, bu nedenle İran'ın üst düzey askeri komutanlarının sığınak aramadığını ve tek bir alanda toplanmama yönündeki önerileri görmezden geldiğini aktardı. İsrail'in saldırısının olduğu gece, üst düzey askeri komutanların güvenli noktalara sığınmadıklarını belirten yetkililer, bunun yerine kendi evlerinde kaldıklarını aktardı.

Haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ve üst düzey personelinin tek bir yerde toplanmaya karşı uyarıyı görmezden geldiği, Tahran'daki bir askeri üste acil toplantı düzenledikleri ve İsrail'in saldırısı sonucu öldürüldükleri belirtildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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