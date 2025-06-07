İran, İsrail'in Nükleer Belgelerini Ele Geçirdi

İran, İsrail'in Nükleer Belgelerini Ele Geçirdi
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İranlı güvenlik kaynakları, istihbarat birimlerinin İsrail'e ait nükleer projelere dair binlerce stratejik belgeyi ele geçirdiğini ve güvenli bir şekilde ülkeye getirildiğini açıkladı. Operasyonun başarıyla tamamlandığı ve belgelerin analiz çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İran güvenlik kaynakları, istihbarat birimlerinin İsrail'e ait nükleer projeler ve tesislere dair binlerce stratejik ve hassas belgeyi ele geçirdiğini, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye getirildiğini belirtti.

İran istihbaratının İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin binlerce belgeyi içeren kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. İran devlet televizyonuna konuşan İranlı güvenlik kaynakları, İsrail'e ait stratejik ve hassas bilgiler içeren binlerce belgeyi, özellikle nükleer projeler ve tesislere dair dokümanları ele geçirdiklerini duyurdu. Operasyonun bir süre önce başarıyla tamamlandığı, ancak belgelerin hacminin çok büyük olması nedeniyle tüm dokümanların güvenli bölgelere ulaştırılmasının zaman aldığı aktarıldı. Belgelerin tamamının İran'a getirilmesinin ardından kamuoyuna bilgi verildiği ifade edildi. Kaynaklara ayrıca, ele geçirilen belgelerin içerik bakımından son derece kapsamlı olduğunu, fotoğraf ve video materyallerine yönelik analiz çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

İsrail, 2 kişiyi İran bağlantısı şüphesiyle gözaltına almıştı

Öte yandan, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ve İsrail polisi 17 gün önce yaptıkları ortak açıklamada, 24 yaşındaki Roy Mizrahi ve Almog Atias'ın İran bağlantılı güvenlik suçları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu. Söz konusu gözaltı işleminin, belgelerin İsrail dışına çıkarılmasının ardından gerçekleştiği tahmin ediliyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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