İran, İsrail'in Füze Saldırısı İddialarını Yalanladı

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İran Devlet Televizyonu, İsrail ordusunun İran'dan füze saldırısı gerçekleştiği yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, ateşkesin ardından böyle bir saldırı olmadığını duyurdu.

İran Devlet Televizyonu, İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ateşkesin Siyonist rejime kabul ettirilmesinin ardından İran'dan işgal altındaki topraklara herhangi bir füze saldırısı gerçekleşmemiştir" denildi.

İsrail ordusunun, İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştiği yönündeki açıklamalarının ardından İran'dan yalanlama geldi. Söz konusu iddia üzerine İran Devlet Televizyonu, İsrail basını ve bazı Batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ateşkesin Siyonist rejime kabul ettirilmesinin ardından İran'dan işgal altındaki topraklara herhangi bir füze saldırısı gerçekleşmemiştir" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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