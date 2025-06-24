İran, İsrail'in Füze Saldırısı İddialarını Yalanladı

İran Devlet Televizyonu, İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ateşkesin Siyonist rejime kabul ettirilmesinin ardından İran'dan işgal altındaki topraklara herhangi bir füze saldırısı gerçekleşmemiştir" denildi.

İsrail ordusunun, İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştiği yönündeki açıklamalarının ardından İran'dan yalanlama geldi. Söz konusu iddia üzerine İran Devlet Televizyonu, İsrail basını ve bazı Batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ateşkesin Siyonist rejime kabul ettirilmesinin ardından İran'dan işgal altındaki topraklara herhangi bir füze saldırısı gerçekleşmemiştir" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN