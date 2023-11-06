İran, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları belgelemek için araştırma komitesi kurulmasını istedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları belgelemek üzere bir araştırma komitesi kurulması ve İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları belgelemek üzere bir araştırma komitesi kurulması ve İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğini söyledi.

Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi ve Filistin'deki son durumu değerlendirdi.

İsrail'in Filistin halkına karşı "sayısız vahşi eylem" gerçekleştirdiğini belirten Kenani, "Bu yeni çağın soykırımı, başta ABD olmak üzere birçok Batılı rejimin desteğiyle tüm dünyanın gözü önünde her gün yaşanıyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda kullandığı ve binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombaların ABD'nin Hiroşima'da kullandığı atom bombasının 1,5 katı olduğuna dikkati çeken Kenani, ABD'nin saldırıların durdurulmasına yönelik çabaları engellediğini söyledi.

Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu söyleyen İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'ya tepki gösteren Kenani, "Atom bombasına sahip Siyonistlerin barbarca davranışları göz önünde bulundurulduğunda, Gazze halkına karşı atom bombası kullanma tehdidi uluslararası toplum tarafından ciddiye alınmalıdır." diye konuştu.

İranlı Sözcü, bu tehdidin nükleer silahların kullanılması ve yayılması yasağını zayıflattığını belirterek, "Bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uluslararası barışa yönelik bir tehdit olarak ciddi ve acil bir şekilde ele alınacağını umuyoruz." dedi.

"ABD ve bazı Batılı ülkeler İsrail'in suçlarından doğrudan sorumlu"

Söz konusu tehdidin İsrail'in Filistin direnişine karşı çaresizliğinin boyutlarını gösterdiğini dile getiren Kenani, bunun, İsrail'in "savaş suçlarında sınır tanımadığının, hiçbir uluslararası karara uymadığının da göstergesi" söyledi.

ABD hükümeti ve bazı Batılı ülkelerin İsrail'in önünü açtığını ifade eden Kenani, bu ülkelerin İsrail'in suçlarından da doğrudan sorumlu olduklarını kaydetti.

"İsrailli yetkililer yargılanmalı"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bölgedeki çatışma ve savaşın kapsamının genişleyeceği uyarısında bulunan Kenani, şunları söyledi:

"ABD bir yandan bölgedeki çatışmanın kapsamının genişletilmesinden yana olmadıkları mesajını verirken diğer yandan Siyonist rejimin (İsrail'in) Filistin halkına karşı savaş suçları işlemeye devam etmesine izin veremez."

Kenani, İsrail'in savaş suçlarının uluslararası düzeyde takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Maalesef bazı ülkeler rejime (İsrail'e) dokunulmazlık oluşturdu. Suçları belgelemek için bir araştırma komitesi kurulmalı ve bu rejimin yetkilileri Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilerek yargılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'tan esir takası için "işbirliğine hazırız" mesajı

Kenani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran ziyareti ve esir takasına ilişkin görüşmelere de değindi.

İranlı sözcü, "Diyalog tarafı ülke olarak, işgal altındaki topraklarda (Filistin'de) vatandaşları bulunan bazı ülkelerden bu kişilerin serbest bırakılması yönünde talepler aldık, Katar'dan da talep geldi." dedi.

Bu konudaki talepleri Hamas'a ve Heniyye'ye ilettiklerini belirten Kenani, Hamas tarafının işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Hamas yetkililerinin açıklamalarına göre İsrail'in bombalamaları sonucu İsrailli 60 esirin öldüğünü söyleyen Kenani, "Kendi esirlerini öldürmekten çekinmeyen bir rejim, diğer vatandaşları da öldürmekten çekinmez. Hamas, mevcut tehditler nedeniyle halihazırda esirleri kontrol edip nakletmenin mümkün olmadığını, askeri operasyonların durması durumunda takas için bir imkan doğacağını açıkladı." diye konuştu.