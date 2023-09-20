İran, Irak'tan rejim muhalifi tutukluların iadesini istedi

İran, Irak'tan İKDP, Komele ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK gibi örgütlere üye, rejim muhalifi 38 tutuklunun iade edilmesini istedi.

İran, Irak'tan İKDP, Komele ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK gibi örgütlere üye, rejim muhalifi 38 tutuklunun iade edilmesini istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran ve Iraklı yargı yetkilileri Bağdat'ta düzenlenen Terörle Mücadele Ortak Yargı Komitesi toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda iki ülkenin yargı makamlarınca, İran muhalifi olarak nitelenen Halkın Mücahitleri Örgütü, DEAŞ, "tekfir grupları", Komele, İKDP, PJAK, PAK ve Hebat'a karşı "terörle mücadele mutabakat zaptı" imzalandı.

İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve Irak Adli Denetleme Kurumu Başkanı Leys Cebr Hamza'nın başkanlık ettiği toplantıda, İran, Bağdat yönetiminden İKDP, Komele ve PJAK gibi rejim muhalifi örgütlere üye 38 tutuklunun Tahran'a iadesini talep etti.

Garibabadi Bağdat'ta ayrıca Irak Adalet Bakanı Halid Şivani ile bir araya geldi. Görüşmede Şivani, 15 İranlı tutuklunun yakında İran'a iade edileceğini belirtti.