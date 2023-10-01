İran, Irak'taki muhaliflerin silahsızlandırılmasını istiyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Bağdat ile varılan anlaşmanın tam manasıyla uygulanmasını istedi. İran, mart ayında imzalanan anlaşma gereği muhalif örgütlerin silahsızlandırılmasını ve kamplara taşınmasını istiyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Bağdat ile varılan " Irak'taki İran muhaliflerini silahsızlandırma anlaşmasının tam manasıyla uygulanmasını" istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Ahmediyan, başkent Tahran'da Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile bir araya geldi.

Görüşmede Ahmediyan, "Yapılan güvenlik anlaşması, iki ülke arasında sınır emniyetini ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldırılmasına yönelik makul ve uygun bir yol haritasını garanti altına almaktadır. Bu anlaşma tam manasıyla uygulanmalıdır." dedi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci de iki ülke arasında ortak çabayla, ilişkilerin geliştirilebileceği çeşitli alanların olduğunu belirtti.

Araci, Bağdat hükümeti ve Irak güvenlik güçlerinin söz konusu anlaşmayı hayata geçirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

İran, mart ayında Bağdat ile imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İKDP, Komele, PAK ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da aralarında olduğu örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından belirlenen kamplara taşınmasını ve silahsızlandırılmasını istiyordu.

Irak yönetimi, 19 Eylül'de İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak, sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini açıklamıştı.

Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda daha önce Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, anlaşmanın tam olarak yerine getirilmesi için birkaç gün daha bekleyeceklerini söylemişti.