İran, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff, İngiltere yönetiminin İran'daki gösterilere ilişkin açıklamaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ve İran'ın protestosunun kendisine iletildiği belirtildi. Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından İran'daki gösterilere ilişkin yapılan yorumların "sahte ve kışkırtıcı" olduğu belirtilerek açıklamaların İran'ın içişlerine müdahale olduğu vurgulandı.

İngiltere'nin terör örgütlerinin İran'a yönelik faaliyetlerinde payı olduğu belirtilen açıklamada, "İngiltere'nin normal olmayan bu eylem ve adımlarına karşılık olarak muhtemel seçenekleri değerlendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Londra Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyni'yi İran'daki protestolar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin soruşturmanın doğru ve şeffaf olması gerektiği iletilmişti. - TAHRAN