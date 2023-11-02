İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Müslüman yönetimleri birlik olmaya ve İsrail'e petrol ve diğer ihracatları keserek ekonomik bağları koparmak suretiyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına derhal son vermesini talep etmeye çağırdı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'e petrol ve ihracatı kesme çağrısı yaptı

TAHRAN, 2 Kasım (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Müslüman yönetimleri birlik olmaya ve İsrail'e petrol ve diğer ihracatları keserek ekonomik bağları koparmak suretiyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına derhal son vermesini talep etmeye çağırdı.

Çarşamba günü kendi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamaya göre Ali Hamaney, 1979 yılında İranlı öğrencilerin ABD büyükelçilik binasını ele geçirmesinin yıldönümünden üç gün önce Tahran'daki öğrencilerle bir araya geldiği bir toplantıda söz konusu ifadeleri kullandı.

Hamaney ayrıca Müslüman devletleri İsrail'in eylemlerini kınamaya çağırdı ve İsrail-Hamas çatışmasındaki tutumları nedeniyle ABD, Fransa ve İngiltere'yi eleştirdi.

İranlı lider, "Batılıların taktığı sahte insan hakları maskesi düştü" dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda her iki tarafın resmi rakamlarına göre en az 1.400 İsrailli ve Gazze'de 8.500'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e beklenmedik bir saldırı başlatarak binlerce roket fırlatmış ve İsrail topraklarına sızmıştı. İsrail ise buna karşılık hava saldırıları ile kara operasyonları başlattı ve Gazze Şeridi'ni abluka altına aldı.