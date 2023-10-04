İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İslam toplumuna birlik çağrısı yaptı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki İslam toplumuna seslenerek, ABD'nin bölgedeki 'yağma, zorbalık ve müdahalesini' önlemek için birlik olma çağrısında bulundu.

TAHRAN, 4 Ekim (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki İslam toplumuna seslenerek, ABD'nin bölgedeki "yağma, zorbalık ve müdahalesini" önlemek için birlik olma çağrısında bulundu.

Hamaney, Salı günü internet sitesinden yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge ülkelerine siyasi ve ekonomik darbeler indirdiğini, Suriye'deki petrolü çaldığını ve iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.

Dini lider, ancak İslam dünyasındaki tüm ülkelerin, özellikle de bölgedekilerin, birlik olup temel ve genel meselelere yönelik ortak bir politika benimsemesi durumunda, zorba güçlerin iç işlerine ve dış politikalarına karışmaya cesaret edemeyeceklerini ve müdahale edemeyeceklerini belirtti.

Hamaney, "Defalarca vurguladığımız üzere, kimseyi savaş başlatması ya da askeri eylemde bulunması için cesaretlendirmiyoruz. Kenetlenerek birlik olma çağrısı, ABD'nin savaş çığırtkanlığını önlemeyi hedefliyor" dedi.