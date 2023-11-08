İran ile Tacikistan Arasında Uzun Vadeli Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tacikistan ziyareti sırasında, iki ülke arasında uzun vadeli ticari ve ekonomik işbirliğini vurgulayan ortak bildiri ve 18 işbirliği anlaşması imzalandı.

İran ile Tacikistan arasında uzun vadeli ekonomik işbirliğine vurgu yapan ortak bildiri ve 18 işbirliği anlaşması imzalandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'a giden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile başkent Duşanbe'de bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı için düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından iki lider ve beraberindeki heyetler Millet Sarayı'nda görüştü.

Reisi ve Rahman, görüşme sonrasında düzenlenen törende, iki ülke arasında uzun vadeli ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine vurgu yapan ortak bildiriyi imzaladı.

Daha sonra liderlerin huzurunda iki ülkenin bakanları arasında ticaret, enerji, eğitim, teknoloji, kültür ve sanat ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi alanları kapsayan 18 işbirliği anlaşması imzalandı.