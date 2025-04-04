İran, Husiler'e Desteğini Azaltıyor: Yemen'den Çekilme Emri

İngiliz Telegraph gazetesi, ABD'nin Husiler'e yönelik yoğun hava saldırılarının ardından İran'ın askeri personeline Yemen'i terk etme emri verdiğini ve Husiler'e desteğini azalttığını iddia etti.

İngiltere merkezli Telegraph gazetesinin İranlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin Husiler'e yönelik yoğun hava saldırılarının ardından Tahran yönetiminin ülkedeki askeri personeline Yemen'i terk etme talimatı verdiği öne sürüldü. İran'ın ABD'nin doğrudan tehditlerine odaklanmak için Husiler'e verdiği desteği azalttığı iddia edildi. İranlı yetkili Yemen'den çekilme kararının, ABD'nin Yemen'de bir İran askerinin öldürülmesi durumunda gerginliğin tırmanma ihtimalini ortadan kaldırmak için alındığını aktardı. Yetkili, "Buradaki görüş, Husiler'in ayakta kalamayacağı ve son aylarını, hatta son günlerini yaşadıkları yönünde. Bu yüzden onları listemizde tutmanın bir anlamı yok. Onlar (Öldürülen Hizbullah lideri) Nasrallah ve Esad'a dayanan bir zincirin parçasıydı ve bu zincirin yalnızca bir parçasını geleceğe saklamanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

ABD, Yemen'e operasyon başlatmıştı

ABD ordusu, Gazze'ye insani yardıma izin verilmediği takdirde Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemilere saldırılara devam edeceğini belirten Husilere 15 Mart'ta askeri operasyon başlatmıştı. Saldırıların başlamasından bu yana Yemen'de 60'tan fazla kişi yaşamını yitirirken, Husiler'e ait çok sayıda nokta vurulmuştu. - LONDRA