İran, Hürmüz Boğazı'nın Güvenliği İçin Canlarını Pahasına Savunacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, Hürmüz Boğazı'nın açık kalıp kalmamasına ilişkin kararın ülkenin üst düzey yetkililerine ait olduğunu belirterek, "Basra Körfezi'ndeki çıkarlarımızı canımız pahasına savunuruz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alireza Tengsiri, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki artan askeri yığınağı ve İran'a yönelik petrol yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Tengsiri, "Bu deniz geçidi dünyanın petrol ve gaz damarlarından biridir. İran her zaman buranın güvenliğini sağlamış ve boğazın kapatılmasına hiçbir zaman izin vermemiştir" ifadelerini kullandı.

"Dünya faydalanırken İran'ın dışlanması mantıksız"

Bölgede düzensiz şekilde dolaşan savaş gemileri ve nükleer sistemlerin oluşturabileceği risklere dikkat çeken Tengsiri, "Burası dünyanın en stratejik bölgelerinden biri. Yıllarca bu boğazı koruduk ve kapanmasını engelledik. Ancak şu soruyu da sormak gerekiyor. Dünya bu boğazdan faydalanırken bizim faydalanmamamız mantıklı mı? İran dışında herkesin Hürmüz Boğazı'nı kullanması kabul edilemez. Diğer ülkelere ait petrol ve gaz tankerleri boğazdan geçerken İran petrolüne izin verilmemesi mantıklı değil" dedi.

"Çıkarlarımızı canımız pahasına savunuruz"

Tengsiri, bölgedeki bazı yabancı ülkelerin varlığının bölge güvenliğini zedelediğini belirterek, "Bu ülkeler, bölgede kalabilmek için sürekli düşman üretmeye ve tehdit algısı oluşturmaya çalışıyor. İran son 300 yılda hiçbir ülkeye saldırmadı. Eğer bize saldırı olmazsa biz de düşmanlık yapmayız" ifadelerini kullandı. Tengsiri, Hürmüz Boğazı'nın açık kalıp kalmamasına ilişkin kararın ülkenin üst düzey yetkililerine ait olduğunu belirterek, "Basra Körfezi'ndeki çıkarlarımızı canımız pahasına savunuruz" dedi. Hürmüz Boğazı konusunda da İran'ın tutumunun net olduğunu ifade eden Tengsiri, ülkesinin küresel enerji akışının devamı için çalıştığını ve çevre ile bölge güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü girişimi önlemeye kararlı olduğunu belirtti. - TAHRAN