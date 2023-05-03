İran, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı bir petrol tankerine el koydu.

İran, son bir haftada 2'nci kez petrol tankerine el koydu. ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin yerel saatle 06.20'de Panama bandıralı petrol tankeri Niovi'ye el koyduğu belirtildi. Açıklamada, Dubai'den Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah Limanı'na giden tankerin Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından rotasını değiştirmesinin istendiği ve İran kara sularına çekilmesi uyarısı yapıldığı ifade edildi.

İran'ın eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirten ABD donanması, İran'ın son iki yılda uluslararası bayraklı 15 ticaret gemisini taciz ettiğini açıkladı.

İran, 27 Nisan'da Basra Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı bir petrol tankerine uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduğunu açıklamıştı. - TAHRAN