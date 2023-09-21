İran Hükümet Sözcüsü: Batılı Ülkeler Başörtülü Kadınlardan Korkuyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Fransa başta olmak üzere bazı Batılı hükümetlerin başörtülü kadınların toplumda çeşitli alanlarda rol oynamasından rahatsız olduğunu ve bu yüzden başörtüsü yasağı uyguladıklarını söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Fransa başta olmak üzere bazı Batılı hükümetlerin, "başörtülü kadınların toplumda çeşitli alanlarda rol oynamasından rahatsız olduğunu ve bu yüzden başörtüsü yasağı uyguladıklarını" söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da öğrencilerin katıldığı bir toplantıda konuşan Cehromi, Fransa başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerdeki başörtüsü yasaklarını eleştirdi.

Batılı hükümetlerin, "İslam'dan ve İslami sembollerden korktuğu" yorumunu yapan Cehromi, şöyle konuştu:

"Batı'nın örtülü kadınların eğitimine karşı çıkmasının nedeni, eğitimli başörtülü kadınların toplumda bulunmasından ve onların çeşitli bilimsel, sosyal, siyasi, spor ve benzeri alanlarda rol oynamasından korkmasıdır."

Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde "Avrupa değerlerine aykırılık taşıdığı ve dini empoze etme aracı olduğu" gerekçesiyle eğitim kurumları, iş yerleri ve kamusal alanlarda başörtüsü yasağı uygulanıyor. Dini özgürlükleri ve kadın haklarını ihlal eden yasaklar, başta Müslümanlar olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekiyor