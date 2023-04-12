İran heyeti Suudi Arabistan'da

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, büyükelçilik ile konsolosluk işlemlerini tamamlamak için İran'dan iki ayrı heyetin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Cidde kentine gittiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, büyükelçilik ile konsolosluk işlemlerini tamamlamak için İran'dan iki ayrı heyetin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Cidde kentine gittiğini duyurdu.

İran ve Suudi Arabistan, normalleşme kararının ardından diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için çalışmalarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün yaptığı açıklamada, İran'dan iki ayrı heyetin Suudi Arabistan'a gittiğini duyurdu. Kenani, bir heyetin büyükelçilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a, diğer heyetin ise konsolosluk işlemleri ile İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilciliğine ilişkin ön hazırlıkları tamamlamak üzere Cidde kentine gittiğini belirtti. Kenani, "Önümüzdeki hac sezonundan önce Suudi Arabistan ile karşılıklı olarak büyükelçilik ve konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'da bulunan Suudi Arabistan heyetine ilişkin de bilgi veren Kenani, Suudi heyetin konsolosluk işlemlerini incelemek amacıyla yarın İran'ın Meşhed kentine geçeceğini belirtti.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen toplantının ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Varılan anlaşma çerçevesinde iki ülkenin 2 ay içerisinde diplomatik ilişkileri yeniden başlatacağı ve karşılıklı olarak büyükelçilikler ile temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti. - TAHRAN