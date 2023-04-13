İran Genelkurmay Başkanlığı: 'Siyonizmin çöküşü için geri sayım başladı'

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının kınandığı bildiride, "Siyonizmin çöküşü için geri sayım başladı. İsrail'deki gösteriler rejimin kendi içerisindeki krizlerini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ülkede Ramazan ayının son cuma gününde kutlanan Kudüs Günü öncesi İsrail aleyhinde bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride, İsrail'in yakın bir zamanda tamamen yok olacağı ve Kudüs'ün özgürleşeceği vurgulanırken, "Siyonizmin çöküşü için artık geri sayım başladı ve uzak olmayan yakın bir gelecekte Siyonist rejim diye bir şey olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'de devam eden protestolara dikkat çekilen bildiride, "Bugün İslami direniş söylemi Siyonist rejimin varlığına dışarıdan tehdit olurken, ülke içerisindeki protestolar rejime içeriden darbe vurmaktadır. Bu gösteriler zinciri işgalci İsrail rejimi kurulduğundan bu yana eşi benzeri görülmemiş gösterilerdir. Bu gösteriler Siyonist rejimin kendi içerisindeki krizlerini gösteriyor" denildi.

Bildiride İsrail ile normalleşmenin fayda sağlamayacağı belirtilirken, Filistin sorununa ilişkin tek çözümün "silahlı direniş" olduğu vurgulandı. İsrail'in Filistin topraklarından çıkartılması ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönmeleri gerektiği belirtilen bildiride, "İsrail'in son saldırıları sonrası Filistin ve bölgedeki diğer direniş grupları arasında uyum ve koordinasyon en yüksek seviyede. Vadedildiği gibi İsrail tümörünün bölgeden tamamen temizlenmesine, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesine son derece yakınız. İslami direnişin zaferini Mescid-i Aksa'da kutlayacağız" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN