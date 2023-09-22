İran Genelkurmay Başkanı: Tahran rejimi karşıtı gruplar silahsızlandırılmalı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak'ın kuzeyindeki Tahran rejimi karşıtı silahlı grupların silahsızlandırılması ve Irak topraklarından çıkarılması gerektiğini belirtti. Anlaşmanın tam olarak yerine getirilmesi için birkaç gün daha bekleyeceklerini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Bağdat ile varılan güvenlik anlaşması kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Tahran rejimi karşıtı silahlı grupların silahsızlandırılması ve Irak topraklarından çıkarılması gerektiğini belirterek, anlaşmanın tam olarak yerine getirilmesi için bir kaç gün daha bekleyeceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Bakıri, başkent Tahran'da düzenlenen askeri tören sırasında gazetecilere, İran ile Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Tahran rejimi karşıtı silahlı grupların yalnızca İran sınırlarından uzaklaştırıldığını kaydeden Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma kapsamında terör gruplarının tamamen silahsızlandırılması gerekiyordu fakat 6 aylık mühletin ardından bunlar yalnızca İran sınırlarından uzaklaştırıldılar. Irak hükümetinin çabalarını takdir ediyoruz ancak anlaşmanın tamamı hayata geçirilmeli ve silahlı terörist ve ayrılıkçı güçler silahsızlandırılıp Irak'ın tamamından sınır dışı edilmelidir."

Bakıri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, kendilerine "anlaşmayı tam olarak yerine getirmesi için Irak'a bir kaç gün daha süre tanınması gerektiğini ve sonra karar vereceklerini" ilettiğini aktardı.

İran, mart ayında Bağdat ile imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İKDP, Komele, PAK ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da aralarında olduğu örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından belirlenen kamplara taşınmasını ve silahsızlandırılmasını istiyordu.

Irak yönetimi, 19 Eylül'de İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak, sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini açıklamıştı.

Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda daha önce Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.