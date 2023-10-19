İran Genelkurmay Başkanı: Bağımsız devletler İsrail'in saldırılarına tepki göstermeli

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bakıri, Rusya ve Katar Savunma Bakanları ile görüşerek uluslararası toplumun Gazze halkına yardım için harekete geçmesini istedi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, bağımsız devletlerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermeleri gerektiğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Bakıri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefonda Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve uluslararası toplumun Gazze halkına yardım için derhal harekete geçmesi konuları ele alındı.

Bakıri, sivillere yönelik saldırıların kaygı verici olduğunu belirterek, "Bu tür vahşi davranışlara tahammül edilmeyecektir. Bağımsız devletler buna ciddi şekilde tepki göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise ülkesinin ateşkes sağlanması ve sivillerin zarar görmesinin önlenmesi konusunda tutumunun net olduğunu belirtti.

Rus Bakan, İsrail'in cinayetlerinin devam etmesi ve bazı ülkelerin İsrail'e destek vermesinin sorunu daha karmaşık hale getirdiğini ve bu durumun diğer aktörlerin de konuya müdahil olmasına yol açabileceğini kaydetti.

Haberde Katar Savunma Bakanı Atiyye'nin açıklamalarına yer verilmezken, üç yetkilinin de Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda işbirliği ve koordinasyonun önemini vurguladığı aktarıldı.