İran: "Elimizde, ABD askeri güçlerinin Siyonist rejime yardım ettiğine dair güçlü deliller var"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, "Elimizde, ABD askeri güçlerinin ve üslerinin bu saldırılarda Siyonist rejime yardım ettiğine dair güçlü deliller var. ABD Başkanı'nın açıklamaları da bunu doğruluyor. Kendi ifadeleriyle, bu saldırı ABD'nin teçhizatı olmadan mümkün olmazdı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'daki büyükelçiler ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarına tepki gösteren Arakçi, İsrail'in sınırı aştığını vurgulayarak, "Bu kez Siyonist rejim, uluslararası hukukun yeni bir kırmızı çizgisini geçti. Bu da bir nükleer tesise saldırmaktır. Bu, uluslararası hukuk açısından çok büyük bir ihlal ve suçtur ve her durumda yasaktır. Ne yazık ki, BM Güvenlik Konseyi bu konuda kayıtsız kaldı" diye konuştu.

"Bu operasyonlar devam edecek"

Birçok ülkenin özellikle de bölge ülkelerinin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıyı kınadığını aktaran Arakçi, bu ülkelerin büyükelçilerine teşekkür etti. İranlı bakan İsrail'i kınamak yerine İran'a tepki gösteren bazı Avrupa devletlerini eleştirerek, "Biz bu saldırılara karşılık verdik ve bu, uluslararası ilişkilerde kabul görmüş bir meşru müdafaa hakkına dayanıyor. Her ülkenin bu hakkı vardır. Silahlı kuvvetlerimiz iki gece önce bu operasyonlara başladı ve siz dün gece yeni boyutlarını da gördünüz. Bu operasyonlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in ekonomik hedeflere yönelmesi üzerine İran'ın da aynı şekilde karşılık verdiğini kaydeden Arakçi, "Dün Aseluye'ye yapılan saldırı açık bir saldırganlık ve son derece tehlikeli bir eylemdi. Basra Körfezi'ne savaşın taşınması büyük bir stratejik hatadır. Bu adım kasıtlı yapılmış olabilir ve savaşın İran sınırlarının ötesine taşınması hedefleniyor. Basra Körfezi, son derece hassas bir bölgedir. Herhangi bir askeri gelişme tüm bölgeyi ve hatta dünyayı etkileyebilir. İsrail'in bu tür eylemleri ciddi sonuçlar doğurabilir. Uluslararası toplumun bir an önce bu saldırganlıkları durdurması gerekir" şeklinde konuştu.

"İsrail bu eylemi nedeniyle cezalandırılmalıdır"

Natanzi nükleer tesisine yapılan saldırı hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'den acil toplantı talep ettiğini ve bu toplantının Pazartesi günü yapılacağını söyleyen Arakçi, İsrail'in bu eylemlerinin açık bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu ve kınanması gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "UAEA Yönetim Kurulu üyelerinin büyükelçilerinden, bu mesajı başkentlerine iletmelerini istiyorum. Uluslararası toplum, nükleer tesislere saldırıyı kesin bir şekilde kınamalı ve İsrail bu eylemi nedeniyle cezalandırılmalıdır. Bu, uluslararası hukukun en son kırmızı çizgisidir" dedi.

"Elimizde, ABD askeri güçlerinin Siyonist rejime yardım ettiğine dair güçlü deliller var"

İsrail'in bu saldırıyı ABD'nin desteği olmadan gerçekleştiremeyeceğini savunan Arakçi, "Elimizde, ABD askeri güçlerinin ve üslerinin bu saldırılarda Siyonist rejime yardım ettiğine dair güçlü deliller var. ABD Başkanı'nın açıklamaları da bunu doğruluyor. Kendi ifadeleriyle, bu saldırı ABD'nin teçhizatı olmadan mümkün olmazdı" diye konuştu.

Son iki günde ABD'den, saldırıyla ilgileri olmadığı yönünde mesajlar aldıklarını söyleyen Arakçi, "Ama bu açıklamaları samimi bulmuyoruz. Ellerimizde çelişkili deliller var. ABD gerçekten bu saldırıya karışmadıysa, bunu açık ve resmi bir şekilde ilan etmelidir. Gizli mesajlar yeterli değil. Bu saldırı açıkça uluslararası hukuka aykırıdır" açıklamasını yaptı.

"Biz savaşı istemedik, bize savaş dayatıldı"

İran'ın saldırılarında hedefin yalnızca İsrail'in içindeki noktalar olduğunu, bölgeyi veya diğer ülkeleri savaşa çekmek istemediklerini vurgulayan Abbas Arakçi, "Biz savaşı istemedik, sadece nükleer programımızla ilgili diplomasi yürütüyorduk. Ama bize savaş dayatıldı. Biz sadece meşru bir şekilde savunma yapıyoruz. Bugün Maskat'ta nükleer müzakerelerin altıncı turunu yapmamız gerekiyordu. İran'ın nükleer silah edinmemesi hedefini taşıyan bir anlaşmaya varmaya hazırız çünkü bu, bizim kendi ilkesel tutumumuzdur. Ancak anlaşma, İran'ın nükleer haklarını ortadan kaldırma amacını taşıyorsa, bunu kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer konulu müzakerelerin önceki turunda önerdikleri teklifin kabul edilemez olduğunu kaydeden Arakçi, "Biz alternatif bir teklif hazırlamıştık ve bugünkü toplantıda sunacaktık" şeklinde konuştu.

İsrail'e sabotaj suçlaması

İsrail'in geçmişte de sabotajlarla müzakereleri baltalamaya çalıştığını hatırlatan Arakçi, "2021 baharında Viyana'daki müzakereler sırasında Natanzi nükleer tesisinde sabotaj yapıldı ve elektrik kesilerek santrifüjlere zarar verildi. O zaman İran olarak uranyum zenginleştirmeyi yüzde 60 seviyesine çıkardık. Hasar gören tüm santrifüjler daha güçlü modellerle değiştirildi" dedi.

Konuşmasında uluslararası topluma çağrı yapan Arakçi, "Uluslararası toplum, İsrail'in suçlarına karşı durmalı ve bu rejimin uluslararası hukuku hiçe saymasına karşı net tavır almalıdır. Barışın sağlanmasının en etkili yolu budur" diye konuştu. - TAHRAN