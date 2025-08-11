İran Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze Saldırısına Kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 5 gazetecinin ölümünü kınayarak, dünya ülkelerine harekete geçme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Gazze'ye dün düzenlediği ve 5 gazetecinin ölümüne neden olduğu saldırıyı kınayarak, "Kayıtsızlık ve eyleme geçmemek, İsrail'in suçlarına ortak olmaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Gazze'ye dün düzenlediği ve 5 gazetecinin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Al Jazeera'nın beş çalışanının öldürülmesinin ardından dünyaya İsrail'i sorumlu tutma çağrısında bulunan Bekayi, "Basın rozeti, zulümlerini dünyanın görmesinden korkan soykırım, savaş suçlarına kalkan değildir. Güçlü bir kınama, herhangi bir ahlaklı insan için en azından yapılması gereken şeydir, ancak dünya bu korkunç soykırımı durdurmak ve suçluları hesap sorumlu tutmak için derhal harekete geçmelidir. Kayıtsızlık ve eyleme geçmemek, İsrail'in suçlarına ortak olmaktır" ifadesini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
