İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Sert Tepki: Uranyum Zenginleştirmeye Devam Edeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un uranyum zenginleştirmeyle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Uranyum zenginleştirme, İran'ın durdurması ya da askıya alması istenebilecek bir fantezi değil, nükleer sanayinin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayan bir teknoloji ve ihtiyaçtır. İran uranyum zenginleştirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını sert sözlerle eleştirdi. Bekayi, yaptırımların müzakere sürecine zarar verdiğini belirterek, "Her yeni yaptırım paketi, ABD'nin sorumluluğunu artırıyor. Bu yaptırımlar, İran halkına karşı işlenmiş bir insanlık suçu ve insan hakları ihlalidir. Ayrıca ABD'li siyasetçilerin İran halkına düşmanca bir bakış açısına sahip olduklarının kanıtıdır. Bu nedenle onların diyalog ve diplomasiye dair iddialarına inanılmamalı" dedi.

ABD'li yetkililerin açıklamalarını çelişkili olarak niteleyen Bekayi, "Daha önce ABD ile müzakereleri zor olarak tanımlamıştım. Çünkü karşımızda diplomatik teamüllere uymayan bir taraf var. Hem müzakere yürütüp hem de yaptırım uygulamak bu tarafın ciddiyetsizliğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"İran uranyum zenginleştirmeye devam edecek"

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un uranyum zenginleştirmeyle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Uranyum zenginleştirme, İran'ın durdurması ya da askıya alması istenebilecek bir fantezi değil, nükleer sanayinin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayan bir teknoloji ve ihtiyaçtır. Bu teknoloji, yıllarca süren emeklerin ve nükleer bilim insanlarımızın kanlarının bir sonucudur. İran uranyum zenginleştirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"İran'dan beklentiler mantıksız"

İran'ın barışçıl nükleer programına atıfta bulunan Bekayi, "Bölgede kitle imha silahlarına sahip, saldırgan ve soykırımcı bir rejim görmezden gelinirken Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) taraf, hiçbir ülkeye saldırmamış, 60 yıllık barışçıl bir programa sahip İran'dan nükleer faaliyetlerini durdurması istenmesi mantıksızdır" şeklinde konuştu.

"Tetik mekanizması tehdidine karşılık verilecek"

Avrupa ülkelerinin 2015 tarihli nükleer anlaşmanın ihlali halinde BM yaptırımlarını yeniden devreye sokmayı öngören "tetik mekanizması" tehdidine de değinen Bekayi, "Hiçbir haksız girişim ve düşmanca eylemi yanıtsız bırakmayacağız. Tetik mekanizmasının kullanılmasının hiçbir mantıklı temeli yok ve İran'ın nükleer programı tamamen barışçıldır. Eğer bu programda en küçük bir sapma olduğunu ispat edebiliyorlarsa o zaman bunu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyabilirler. Anlam veremediğimiz nokta, bazı ülkelerin Güvenlik Konseyi yetkilerini kötüye kullanmaları. Bu mekanizmanın kullanılmak istenmesi, ilgili ülkelerin müzakereci bir tutumdan uzaklaştıklarını ve İran'a karşı yalnızca tehdit ve baskı araçlarını tercih ettiklerini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"PKK'nın silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladık"

Son olarak terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına da değinen Bekayi, kararın bölge güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, "Silahsızlanma kararını memnuniyetle karşıladık ve bunun Türkiye'de güvenlik ve istikrarın artması yönünde bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileri, terör eylemlerini engelleme sorumluluğunun farkında. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

"Zenginleştirmeye yüzde 1 oranında bile izin veremeyiz"

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise ABC News'e verdiği röportajda, Washington yönetiminin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine kesin olarak karşı olduğunu belirtmişti. Witkoff açıklamasında, "Bizim çok net bir kırmızı çizgimiz var ve bu da zenginleştirme faaliyetidir. Yüzde 1 oranında bile buna izin veremeyiz. Bir çözüme ulaşmak istiyoruz ve bu mümkün olabilir, ancak bizim açımızdan her şey, zenginleştirmeyi dışlayan bir anlaşmayla başlar" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN