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İran Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Politika
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İran Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

İRAN İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın Türkiye'ye gelecek.

İRAN İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 27 Haziran'da ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye İran Politika Haberler

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