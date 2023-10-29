İran Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye için saadet ve mutluluk diledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Yüce Allah'tan Türkiye için saadet ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, X sosyal medya hesabındaki mesajında, şunları kaydetti:

"Türk milletini, hükümetini ve (Dışişleri Bakanı) Sayın Hakan Fidan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle tebrik ediyorum.

Türkiye ve İran arasındaki kardeşlik ilişkilerinin genişletilmesi, karşılıklı çıkarların güvence altına alınmasının yanı sıra bölgenin kalkınmasında ve yakınlaşmasında da etkin rol oynayacaktır. Yüce Allah'tan Türkiye için saadet ve mutluluk diliyorum."