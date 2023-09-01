İran Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan ile ilişkilerin olumlu yansımaları olacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ve ülkesi arasındaki ilişkilerin başta Lübnan olmak üzere tüm bölgeye olumlu yansımalarının olacağını söyledi. Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevkidaşıyla bir araya geldi ve ilişkilerin gelişmesi ve ticari işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ve ülkesi arasındaki ilişkilerin başta Lübnan olmak üzere tüm bölgeye olumlu yansımalarının olacağını söyledi.

Abdullahiyan, dün geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ziyareti kapsamında, mevkidaşı Abdallah Buhabib ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, "Suudi Arabistan ve İran ilişkilerinde olumlu gelişmelere tanıklık ediyoruz. İki ülke ilişkilerinin gidişatı olumlu yönde. Bu süreç tüm bölge ve özellikle Lübnan üzerinde olumlu yansımaları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Lübnan ve İran arasındaki ticari ilişkilere değinen Abdullahiyan, ABD yaptırımların iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi önünde bir engel teşkil etmemesi gerektiğini kaydetti.

İranlı Bakan, ülkesine ait şirketlerin Lübnan'ın elektrik sorunun çözülmesi katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de Lübnan'da kurulacak yeni hükümetin ardından mevcut zemindeki işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni etiklerini söyledi.