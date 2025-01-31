İran Dışişleri Bakanı'ndan Sert Uyarı: Nükleer Tesislere Saldırı En Büyük Hata Olur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel bir saldırıya sert ve hızlı karşılık verecekleri uyarısında bulunarak, " İran'ın nükleer tesislerine saldırı, ABD'nin yapacağı en büyük hata olur" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar medyasına verdiği röportajda ABD ile ilişkiler, nükleer müzakereler ve bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. ABD ile İran arasında güven problemi olduğunu vurgulayan Arakçi, Trump yönetiminin bu güveni tesis etmek için somut adımlar atması gerektiğini ifade etti. İran ve ABD arasında uzun bir geçmiş olduğuna dikkat çeken Arakçi, "Ne yazık ki bu süreç, İran'a karşı alınan olumsuz tutumlar ve hatta düşmanca eylemlerle dolu. İslam Devrimi'nden bu yana ABD'nin İran'a yönelik politikaları sürekli olarak düşmanca bir tutum içerisinde olmuştur" dedi.

ABD'nin 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini hatırlatan Arakçi, "Bu sadece bir örnek. General Kasım Süleymani'nin suikasta uğraması ve İran'a yönelik diğer saldırılar da ABD'nin tutumunun bir parçasıdır. Bu tür eylemler, İran ve ABD arasında büyük bir güvensizlik ortamı oluşturmuştur ve bu güven tek bir kelimeyle yeniden tesis edilemez" ifadelerini kullandı.

"Şu an için ABD ile yeni bir müzakere süreci görmüyorum"

ABD'de yeni yönetiminin İran konusunda uygulayacağı politika ve atacağı adımları yakından takip edeceklerini belirten Arakçi, "Washington'un nükleer anlaşma ve İran'ın nükleer programı konularında nasıl bir politika izleyeceğini yakından takip edeceğiz. Buna göre kendi tutumumuzu belirleyeceğiz. Şu an için ABD ile yeni bir müzakere süreci görmüyorum. Ancak ABD'nin alacağı kararlar doğrultusunda yeni bir sürecin başlaması mümkün olabilir. İmkansız değil ama bu sürecin başlaması bir hayli zor" dedi.

"Eğer nükleer tesislerimize saldırı düzenlenirse, İran hızlı ve sert bir karşılık verecektir"

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine de değinen Arakçi, ABD'yi İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya katılmaması konusunda uyardı. Nükleer tesislere yönelik muhtemel bir saldırıya sert ve hızlı karşılık vereceklerini belirten Arakçi, "İran'ın nükleer tesislerine saldırı, ABD'nin yapacağı en büyük hata olur" dedi.

İran'ın nükleer tesislerinin ülkenin farklı bölgelerinde bulunduğunu ve güçlü hava savunma sistemlerince korunduğunu aktaran Arakçi, "Bu tesisler yalnızca tek bir noktada değil, birçok farklı bölgede bulunmaktadır. Üstelik bu tesislere erişim, hava saldırılarıyla bile son derece zor, hatta imkansızdır" diye konuştu.

Arakçi, "Geçmişte olduğu gibi bekleyip analiz yapmayacağız. Eğer nükleer tesislerimize saldırı düzenlenirse, İran hızlı ve sert bir karşılık verecektir. ABD ve İsrail, bizim hangi hedefleri vurabilecek kapasitede olduğumuzu çok iyi biliyor. Bunun sonucu tüm bölgeyi içine çekecek büyük bir savaş olur. Bu ne bölge ülkelerinin ne de uluslararası toplumun isteyeceği bir felakettir. ABD'nin böylesine büyük bir stratejik hata yapacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"İran nükleer silaha sahip değil"

Ülkesinin nükleer silah üretmeyi düşünmediğini belirten Arakçi, "İran, şu an nükleer silaha sahip değil. Nükleer silahlar, İran'ın askeri doktrininin bir parçası değildir. Güvenliğimizi başka yollarla sağlıyoruz ve nükleer silahlar dini inancımız gereği yasaktır" şeklinde konuştu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silah üretimi konusundaki fetvasını hatırlatan Arakçi, "Bu fetvaya göre nükleer silahların üretimi, depolanması ve kullanımı haramdır. Haramın ne anlama geldiğini siz de çok iyi biliyorsunuz. Elbette nükleer silah üretebilecek kapasiteye sahibiz. Ancak nükleer silah üretme yönünde bir irademiz hiçbir zaman olmadı ve şu anda da böyle bir niyetimiz yok" değerlendirmesinde bulundu. - TAHRAN