İran Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa'ya Yaptırımlar Üzerine Çağrı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik yaptırımlarını önlemek amacıyla Avrupa ülkelerine "makul ve uygulanabilir" bir öneri sunduğunu belirterek, "Bu öneri, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gereksiz ve önlenebilir bir krizi engellemeyi hedefliyor. Ancak taslağın içeriğiyle ilgilenmek yerine İran, şu anda açık bahaneler ve oyalamalarla karşı karşıya bırakılıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden uygulanabileceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, 2015 nükleer anlaşmasının taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (E3) İran'a karşı bahaneler öne sürdüğünü belirterek, "Gerçek şu ki, çalışmayan taraf E3/AB diplomasi mekanizmasıdır" dedi.

"Makul bir taslak sunduk"

Diplomasiyi çatışmaya tercih ettiklerini belirten Arakçi, "İran adına Avrupalı (İngiltere, Fransa, Almanya) muhataplarıma makul ve uygulanabilir bir plan sundum. Bu öneri, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gereksiz ve önlenebilir bir krizi engellemeyi hedefliyor. Ancak taslağın içeriğiyle ilgilenmek yerine İran, şu anda açık bahaneler ve oyalamalarla karşı karşıya bırakılıyor. Bunların arasında Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin tüm siyasi yapısını temsil etmediğine dair gülünç bir iddia da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk sadece İran'a ait değil"

İran'ın Avrupa ile müzakerelerde sunduğu öneri taslağına değinen Arakçi, ilerlemek için bir yol olduğunu, ancak bu sürecin sorumluluğunu yalnızca İran'ın üstlenemeyeceğini belirtti. Arakçi, "Belki de asıl sorun Avrupa diplomasisinin oyunun dışında kalmasıdır. BM Güvenlik Konseyi devreye girerek çatışma yerine diplomasiye öncelik vermelidir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladık ve Avrupa'ya adil ve dengeli bir teklif sunduk" ifadelerini kullandı.

"İranlılardan aldığımız son haberler ciddi değil"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden yürürlüğe gireceğini söylemişti. Nükleer görüşmelerde ilerleme sağlanamadığına işaret eden Macron, "İranlılardan aldığımız son haberler ciddi değil" ifadelerini kullanmıştı.

BM Güvenlik Konseyinde kritik oylama

Bugün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, Güney Kore tarafından sunulan "İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasına ilişkin karar tasarısı" oylanacak. Tasarı, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sonrası kaldırılan BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymayı amaçlıyor. Kararın kabul edilmesi ve tarafların 28 Eylül'e kadar yeni bir anlaşmaya varamaması halinde İran'a yönelik yaptırımlar tekrar devreye girecek. - TAHRAN