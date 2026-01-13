Haberler

Arakçi'den Avrupa Parlamentosu'nun İranlı diplomatlara uyguladığı giriş yasağına tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Parlamentosu'nun İranlı diplomatlara yönelik giriş yasağı kararına tepki göstererek, İran'ın AB ile düşmanlık peşinde olmadığını, ancak kısıtlamalara karşılık vereceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İranlı diplomat ve temsilcilere yönelik giriş yasağına tepki göstererek, "İnsanlar aptal değil. Olan biteni kendi gözleriyle görüyorlar. İran, AB ile düşmanlık peşinde değil, ancak herhangi bir kısıtlamaya karşılık verecektir" uyarısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın İran'da devam eden protestolar nedeniyle İranlı diplomatların ve temsilcilerin AP binalarına girişinin yasaklandığını açıklamasına Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin çifte standart niteliğindeki tutumuna dikkat çekerek, "Gazze'de 70 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan ve iki yılı aşan soykırım, AP'yi İsrail'e karşı gerçek bir adım atmaya itmedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları nedeniyle aranmasına rağmen Avrupa hava sahasında özgürce uçuyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar aptal değil"

Buna karşılık, İran'daki protesto gösterilerinin başlamasından sadece birkaç gün sonra AP'nin İranlı diplomatlara yönelik giriş yasağı kararı aldığına dikkat çeken Abbas Arakçi, "İnsanlar aptal değil. Olan biteni kendi gözleriyle görüyorlar. İran, AB ile düşmanlık peşinde değil, ancak herhangi bir kısıtlamaya karşılık verecektir" uyarısında bulundu.

AP, İranlı diplomatlara giriş yasağı getirmişti

AP Başkanı Roberta Metsola, İran'da devam eden protestolara ülke yönetiminin verdiği tepki nedeniyle İranlı diplomatların ve temsilcilerin AP binalarına girişinin yasaklandığını açıklamıştı. Kararı İran'daki protestoculara destek amacıyla aldığını belirten Metsola, "Her şey eskisi gibi devam edemez. İran'ın cesur halkı hakları ve özgürlükleri için mücadeleye devam ederken, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm diplomatik personeli ve diğer temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı aldım. Bu parlamento, işkence, baskı ve cinayetlerle ayakta kalan bu rejimin meşrulaştırılmasına yardımcı olmayacak" demişti. - TAHRAN

