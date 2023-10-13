İran Dışişleri Bakanı Lübnan'da Görüşmeler Yaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hassan Nasrallah ile görüştü. Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırılarını ele aldıkları görüşmelerin ardından Lübnan Başbakanı ve diğer yetkililerle de bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyrut'ta Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hassan Nasrallah ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bağdat temaslarının ardından Lübnan'a geldi. İsrail'in Gazze saldırıların görüşmek üzere Lübnan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hassan Nasrallah ile görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Abdullahiyan ve Nasrallah'ın başkent Beyrut'sa sabahın erken saatlerinde bir araya geldiği kaydedildi. Görüşmede, İsrail'in Gazze saldırılarının ele alındığı aktarıldı.

Öte yandan Abdullahiyan'ın Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya gelecek. İranlı Bakan, Lübnan'daki temaslarının ardından Suriye'ye geçecek.

Abdullahiyan Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelmişti. İsrail'in Gazze saldırılarının ele alındığı görüşmede, "Bazı batılı yetkililer bana Siyonist rejime karşı yeni cepheler açmanın mümkün olup olmadığını sordu. Siyonistlerin savaş suçlarının devam etmesi durumunda diğer direniş akımlarından bu ihtimalin mümkün olduğunu söyledim" dedi. - BEYRUT