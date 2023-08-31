İran Dışişleri Bakanı Lübnan'a Destek Açıklaması Yaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'dan Lübnan'a destek konusunda olumlu ve yapıcı açıklamalar duyduklarını belirtti. Abdullahiyan, Lübnan'da yaşanan siyasi krizde doğru kararın verilebileceğine inandığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'dan Lübnan'a destek konusunda "olumlu" ve "yapıcı" açıklamalar duyduklarını söyledi.

Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'daki temaslarının ardından Lübnan'a geldikten sonra Beyrut Uluslararası Havalimanı'ndan kısa bir basın açıklaması yaptı.

Lübnan'da 31 Ekim 2022'den beri siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle seçilemeyen cumhurbaşkanı hakkında konuşan Abdullahiyan, "Lübnan ve halkının cumhurbaşkanı seçiminde doğru kararı verebilecek güçte olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, " Lübnan'a destek konusunda Suudi Arabistan yetkililerinden yapıcı ve olumlu açıklamalar duyduk. İran da Lübnan'a güçlü desteğine devam ediyor." dedi.

Lübnan üzerinde etkin rolü olan bölgesel dış ülkelerin başında, İran ve ardından Suudi Arabistan geliyor.

İran Lübnan'da Hizbullah Hareketi, Şii Emel Hareketi ve onların Hristiyan müttefiklerini desteklerken, Suudi Arabistan ise Sünni, bazı Hristiyan ve Dürzi cemaatini destekliyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi. Ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlığa yıllar içinde çözüm bulunamadı.

Bu ortamda 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi belirlemek için Mecliste yapılan oylamalardan da bugüne kadar sonuç çıkmadı.

Mecliste 14 Haziran'da düzenlenen son oturumda yarış, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye arasında geçmiş, ancak yine hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli oyu alamamıştı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi; ülkedeki üç önemli Hristiyan partisi olan Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur'u destekliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016'da Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.