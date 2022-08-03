İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz" - Haberler

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İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Kenani: 'ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz'

İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, ABD'nin İran'a yönelik aldığı yeni yaptırım kararına tepki göstererek, "İran, Beyaz Saray'ın yaptırımların devam etmesi konusundaki ısrarına hızlı ve sert bir şekilde cevap verecek" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, ABD'nin İran'a yönelik aldığı yeni yaptırım kararına tepki göstererek, " İran, Beyaz Saray'ın yaptırımların devam etmesi konusundaki ısrarına hızlı ve sert bir şekilde cevap verecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani, ABD'nin İran'a petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretinde destek sağlayan altı şirketi yaptırım listesine almasına tepki göstererek, "Beyaz Saray'ın yaptırımlara olan bağımlılığı ve bunların araçsal kullanımı Amerikan tahakküm sisteminin bir göstergesidir. Bu ülkede hükümetlerin değişmesi yaklaşımlarında hiçbir farka sebep olmuyor. Biden yönetiminin yetkilileri defalarca Trump'ın maksimum baskı politikasını başarısız ve etkisiz bir politika olarak nitelendirdi ancak pratikte bu politikayı sürdürdüler. Hatta nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde dahi bu sonuçsuz yaptırımlardan geri adım atmadılar. İran, Beyaz Sarayın yaptırımların devam etmesi konusundaki ısrarına hızlı ve sert bir şekilde cevap verecek" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamalarda, İran ile bağlantılı altı şirkete yaptırım kararı alındığı açıklanmış, petrol ve petrokimya ürünlerinin İran'dan Doğu Asya'ya ihracatına yardımcı olan dördü Hong Kong'da, biri Singapur'da ve biri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olmak üzere toplam altı şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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