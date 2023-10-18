İran Dışişleri Bakanı İsrail'e Ambargo Çağrısı Yaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik ablukasının kaldırılması gerektiği vurgulayarak, İsrail'e yönelik geniş çaplı ambargo uygulanması çağrısında bulundu. Abdullahiyan, "İsrail'e her türlü petrol ihracatı sonlandırılmalı" dedi.

İran, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'e yönelik geniş çaplı ambargo uygulanması çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları karşısında güçlü bir bildiri yayımlanması gerektiğini belirterek bu bildiride, "Siyonist İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik soykırım yaptığı ve Gazze ablukasının kaldırılması gerektiği vurgulanmalıdır" dedi.

Abdullahiyan, "Bildiride, mazlum Gazze halkının zorla şehirlerinden çıkartılması kınanmalıdır. Ben bu konuyu bugün İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve toplantıda bulunan dışişleri bakanları ile görüştüm ve görüşmemizde onlara siyonist rejimin saldırıları karşısında harekete geçilmesi gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı.

"İsrail'e her türlü petrol ihracatı sonlandırılmalı"

Siyonist rejim karşısında atılacak eylemler konusunda konuşan Abdullahiyan, İsrail'e yönelik geniş çaplı ambargo uygulanması gerektiğini söyleyerek, "Bu konuda İslam ülkelerinin göstereceği en açık eylem siyonist İsrail rejimi ile ilişkilerin acil bir şekilde kesilmesidir. Siyonist rejimin büyükelçilerinin bu ülkelerden kovulması, bu rejime her türlü petrol ihracatının sonlandırılması ve aynı şekilde İslam ülkeleri ile bu rejim arasındaki tüm projelerin ve anlaşmaların durdurulması gereklidir" dedi.

Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği savaş suçlarının durdurulması için derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabakata vardıklarını belirten Abdullahiyan, "Bugün Cidde'de bulunan İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçları durdurmak için güçlü bir karar vermesini ve çocuk katili bu rejimin suçlarına derhal son verildiğini göreceğimizi umuyoruz" dedi. - TAHRAN