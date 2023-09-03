(Düzeltme) İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında, "30 milyar Euro ticaret hacmi var. Bu ticaret hacmini ekonomik alanda artırmayı hedefliyoruz.

(Düzeltme) İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında, "30 milyar Euro ticaret hacmi var. Bu ticaret hacmini ekonomik alanda artırmayı hedefliyoruz. İlim, teknoloji, enerji, turizm, kültür ve spor gibi birçok alanda işbirliğini vurguladık" dedi. - İSTANBUL