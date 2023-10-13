İran Dışişleri Bakanı Gazze'deki Durumu Ele Almak İçin Bölgesel Toplantı Önerdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki durumun ele alınması için bölgesel düzeyde bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. Abdullahiyan, Lübnan Başbakanı Mikati ve Hizbullah lideri Nasrallah ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki durumun ele alınması için bölgesel düzeyde bir toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Beyrut'taki ziyareti kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Mikati ile görüşmesinde Abdullahiyan, "Bizim için önemli olan Lübnan'ın güvenliği ve sükunetin sağlanması. Ziyaretimin asıl hedefi de budur. Durumu ele almak için bölge liderleri düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmesi önerisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik yıkıcı savaşını durdurmaması halinde olayların tüm bölgeye yayılacağını söyledi.

Lübnan Başbakanı Mikati de tüm tarafların diplomatik çabalarının Gazze'de yaşananlar ve Lübnan'ın korunması meselesi etrafında yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Abdullahiyan-Nasrallah görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Beyrut temasları kapsamında Hizbullah lideri Nasrallah ile de bir araya geldi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Nasrallah ile Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

İkili, Gazze Şeridi'nde yaşanan tarihi ve tehlikeli gelişmeler karşısında herkese düşen sorumluluk ve alınması gereken pozisyonlar hakkında istişarelerde bulundu.