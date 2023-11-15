İran Dışişleri Bakanı Gazze'deki Durumu BM İle Ele Aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Gazze'deki durumu ele aldı. Abdullahiyan, Gazze'ye kuşatmanın kaldırılması ve insani yardım gönderilmesi konularını görüşmek üzere Cenevre'ye gitti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Gazze'deki durumu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Gazze'ye kuşatmanın kaldırılması ve bombardıman altındaki Gazze halkına insani yardım gönderilmesi konularını görüşmek üzere Cenevre'ye giden Abdullahiyan, BM merkezinde Griffiths ile bir araya geldi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani durumun "içler acısı" bir hale geldiğini belirten Abdullahiyan, İsrail'in durdurulması için acil ve etkili önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

ABD yönetiminin iddialarının aksine Gazze'ye gönderilen insani yardım miktarının çok az olduğunu ve bu koşulların devam etmesine tahammül edilemeyeceğini ifade eden İranlı Bakan, Refah sınırındaki ablukanın tamamen kaldırılması ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi için BM'ye güçlü ve acil bir eylem çağrısında bulundu.

Abdullahiyan, Hamaslı yetkililerle yaptığı görüşmelere işaret ederek, Gazze'deki soykırımın durdurulması halinde Hamas'ın sivil esirleri serbest bırakacağını ve bölgedeki "direniş gruplarının" da karşı saldırılarını durduracağını aktardı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ve kendisinin insani konular, Gazze'ye insani yardım gönderilmesi ve esirler meselesine ilişkin çalışmalarını anlattı.

Esirler konusunda çözüm bulunmasının önemli olduğunu ifade eden Griffiths, Gazze halkının başta yakıt olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasının da önemli olduğunu belirtti.

Griffiths, İsrail'in saldırılar düzenlediği Şifa Hastanesi'ndeki durumu "trajedi" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki savaşın yayılması ihtimalinin "en büyük endişe" olduğuna dikkati çeken Griffiths, İran'ın bölgedeki savaşın yayılmasını önleme çabalarını güçlendirme ihtiyacını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Cenevre'deki temasları kapsamında Uluslararası Kızılhaç yetkilileri ile de bir araya gelecek.