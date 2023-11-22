İran Dışişleri Bakanı Filistin İslami Cihad ve Hamas Yetkilileriyle Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin İslami Cihad Hareketi ve Hamas'ın üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek Filistin'deki gelişmeler ve İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşıyı değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'In başkenti Beyrut'ta Filistin İslami Cihad Hareketi ve Hamas'ın üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek Filistin'deki gelişmeler ve İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşıyı değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Lübnan'ı ziyaret eden Abdullahiyan, başkent Beyrut'ta Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere saldırıları, Gazze'deki durum ve çatışmalara insani ara verecek uzlaşı ele alındı.

Abdullahiyan, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Beyrut'ta Hamas ve Filistin İslami Cihad yetkilileriyle yaptığım toplantıda Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmelerin yanı sıra insani ateşkes ve gelecekteki senaryolar hakkında ayrıntılı bilgi aldım." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki direniş gruplarının ortadan kaldırılamayacağını belirten Abdullahiyan, Gazze'de sivillere saldırılar, abluka ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

İsrail ile Hamas arasında Katar ve Mısır arabuluculuğunda varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yarın sabah yerel saatle 10.00'dan itibaren 4 günlüğüne ara verileceği açıklanmıştı.