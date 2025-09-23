Haberler

İran Dışişleri Bakanı, E3 Ülkeleriyle Nükleer Görüşmelerde Bir Araya Geldi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Kurulu için New York'ta İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, İran'ın nükleer programı ve diplomatik girişimlerin yanı sıra yeniden devreye sokulmak istenen yaptırımlar ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun yıllık toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı. Görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen diplomatik girişimler ve gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik çabalar ele alındı. İran'ın nükleer programına dair tüm şüphe ve bahaneleri ortadan kaldırmak için son aylarda attığı ilkesel tutum ve somut adımlara değinen Arakçi, İran'a yönelik yasa dışı saldırılar ile nükleer tesislere verilen zararı ise Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) karanlık ve tehlikeli bir dönemi olarak nitelendirdi.

Görüşmede, BM Güvenlik Konseyi tarafından kaldırılan yaptırımların yeniden devreye sokulmasına yönelik haksız ve yasa dışı girişime dikkat çekildi. Ayrıca diplomasinin sürdürülmesi için çeşitli fikir ve öneriler gündeme getirilirken, görüşmelerin tüm taraflarla devam ettirilmesi kararlaştırıldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
