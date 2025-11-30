İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Terörle mücadelede karşılıklı iş birliğine bağlıyız'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'da düzenlenen basın toplantısında, "Terörle mücadelede karşılıklı iş birliğine bağlıyız. İran, PKK'nın silahsızlandırılması sürecini ve terörden arındırılmış bir Türkiye hedefini desteklemektedir. Ayrıca bölgenin tamamen terörden arındırılabilmesi için tüm terör örgütlerinin tasfiye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Fidan ve Arakçi, Dışişleri Bakanlığı'nda ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan ve beraberindeki heyeti Tahran'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arakçi, "İran ve Türkiye sadece iki komşu ülke değil aynı zamanda köklü tarihi, dini ve kültürel bağlara sahip dost ve kardeş iki ülkedir. İki ülke arasındaki sınır, yüzyıllardır barışın ve dostluğun sembolü olmuştur. Bu yılın 'İran-Türkiye Kültür Yılı' ilan edilmesi de ilişkilerimizin özel önemini pekiştirmekte. Bu kapsamda şimdiye kadar birçok kültürel etkinlik başarıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik potansiyel tam olarak kullanılmıyor"

İki ülke ilişkilerinin kapsamlı biçimde değerlendirildiğini ve iki ülke cumhurbaşkanlarının başkanlığında yapılacak 9'uncu Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarının ele alındığını ifade eden Arakçi, toplantının en kısa sürede yapılmasını temenni ettiklerini söyledi. İki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak özellikle ekonomik ve ticari alanlarda mevcut kapasitenin henüz tam anlamıyla hayata geçirilmediğini belirten Arakçi, "Tüm çabalara ve elde edilen sonuçlara rağmen, iki ülkenin kapasitesini tam kullanmak için hala mesafe kat etmemiz gerekiyor. Bu açığı kapatmak için yeni adımlar atılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

" İran, Türkiye'nin en güvenilir enerji tedarikçilerinden biri"

Abbas Arakçi, İran'ın Türkiye için en güvenilir enerji tedarikçilerinden biri olduğunu vurgulayarak, doğalgaz anlaşmasının uzatılmasına ve elektrik alanındaki iş birliğinin genişletilmesine hazır olduklarını ifade etti. Arakçi, "İki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların önündeki mevcut engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladık. Bu konuların, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ve Karma Ekonomik Komisyon çerçevesinde özel olarak ele alınması konusunda mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir ortak sınır kapısını faaliyete geçirmek için hazırız"

Arakçi, İran'ın tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, "Serbest ticaret bölgeleri kurmak, yeni bir ortak sınır kapısını faaliyete geçirmek ve tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek için hazır olduğumuzu ifade ettik. Ayrıca Tercihli Ticaret Anlaşması konusunda müzakere yürütmek üzere teknik ve uzman düzeyinde toplantılar yapılmasını talep ettik. Ayrıca üst düzey parlamenter temaslar ve dostluk grupları arasındaki görüşmeler her zaman gündemimizde olmuştur. Bu süreçlerin devam etmesi konusunda da mutabık kaldık" şeklinde konuştu.

İran'ın Van Başkonsolosluğu yakında açılıyor

Arakçi, Van'da yeni bir başkonsolosluk açılacağını duyurarak, bu adımın Türkiye'deki İran temsilciliklerine bir yenisinin eklenmesi anlamına geldiğini belirtti. Arakçi, "Yeni başkonsolosluk, yalnızca konsolosluk hizmetleri sunmakla kalmayacak, aynı zamanda iki ülkenin sınır illeri arasındaki işbirliğini güçlendirmede de önemli rol oynayacaktır" dedi.

"İran ve Türkiye'nin bölgede çok sayıda ortak noktası var"

Bakan Fidan ile bölgesel gelişmelere ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Arakçi, "İran ve Türkiye'nin bölgede çok sayıda ortak noktası bulunduğu gibi, doğal olarak ortak endişeleri de vardır. Filistin meselesi ve Gazze'de mazlum halka yönelik saldırıların durdurulması için ortak çaba gösterilmesi, bugün ele alınan en önemli başlıklardan biriydi. Gazze'de ateşkesin sürekli ihlal edilmesi ve İsrail rejiminin Lübnan ile Suriye'ye yönelik son saldırıları, bu rejimin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik daha büyük planlar peşinde olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

"Bölge ülkeleri, İsrail rejiminin yayılmacı politikalarına karşı durmakla yükümlüdür"

Arakçi, Suriye'de istikrar, güvenlik ve huzurun, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Suriye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik en büyük tehdit, İsrail rejimi ve onun işgalci uygulamalarıdır. Bölge ülkeleri, İsrail rejiminin Suriye ve Lübnan'daki saldırıları ve yayılmacı politikalarına karşı durmakla yükümlüdür" şeklinde konuştu.

Kafkasya ve terörle mücadelede ortak tavır

İran'ın Kafkasya'da barış ve istikrarın ancak bölge ülkelerinin iş birliği ve dış müdahalelerden uzak durmasıyla mümkün olacağını söyleyen Arakçi, terörizmin iki ülke ve tüm bölge için ortak bir tehdit olduğunu vurgulayarak, "Terörle mücadelede karşılıklı iş birliğine bağlıyız. İran, PKK'nın silahsızlandırılması sürecini ve terörden arındırılmış bir Türkiye hedefini desteklemektedir. Ayrıca bölgenin tamamen terörden arındırılabilmesi için tüm terör örgütlerinin tasfiye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İki ülkenin işbirliğinin her geçen gün daha da gelişeceğine inanıyoruz"

Nükleer müzakereler ve İran'a yönelik yaptırımlar konusuna da değinen Arakçi, "Bugünkü görüşmede, İran'ın nükleer dosyası ve ABD'nin uyguladığı zalimane yaptırımlar konusunda da istişarelerde bulunduk. Ayrıca Tetik Mekanizması (snapback) meselesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaşananlarla ilgili gerekli açıklamaları paylaştık. Biz iki ülkenin işbirliğinin her geçen gün daha da gelişeceğine inanıyoruz ve önümüzde daha geniş ufukların açıldığını görüyoruz" şeklinde konuştu. - TAHRAN