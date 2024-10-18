İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Sinwar'ın son hali, direnişçiler için caydırıcı değil, ilham kaynağıdır"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümüne ilişkin, "Savaş meydanında sonuna kadar cesurca savaştı. Son fotoğrafında güzel bir şekilde resmedilen hali, bölgedeki Filistinli ve Filistinli olmayan direnişçiler için caydırıcı değil, tam tersine bir ilham kaynağıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Arakçi, "Yahya Sinwar ölümden korkmadı, Gazze'de şehitlik aradı. Savaş meydanında sonuna kadar cesurca savaştı. Son fotoğrafında güzel bir şekilde resmedilen hali, bölgedeki Filistinli ve Filistinli olmayan direnişçiler için caydırıcı değil, tam tersine bir ilham kaynağıdır. Biz ve dünyanın dört bir yanındaki sayısız insan, onun Filistin halkının kurtuluşu için verdiği fedakar mücadeleyi saygıyla selamlıyoruz. Şehitler sonsuza kadar yaşar, Filistin'in işgalden kurtuluş davası her zamankinden daha diridir" ifadelerini kullandı. Arakçi mesajında, Sinwar'ın son anlarının fotoğrafına da yer verdi. - TAHRAN