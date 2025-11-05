Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Müzakere Sadece Nükleer Konular Çerçevesinde Olacak

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin füze programı ve bölgesel konuları müzakere masasına taşımaya çalıştığını belirterek, müzakerelerin yalnızca nükleer konular çerçevesinde olacağını vurguladı. Ayrıca, İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarının serbest bırakılması sürecine de değindi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin sürekli olarak füze programı ve bölgesel konuları müzakere masasına taşımaya çalıştığını belirterek, "Füze ve bölgesel konular her zaman gündeme getirildi, ancak bizim tutumumuz nettir. Eğer bir müzakere olacaksa bu yalnızca nükleer konu çerçevesinde olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD ile muhtemel müzakereler ve İran'da tutuklu 2 Fransız vatandaşının serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Arakçi, ABD'nin sürekli olarak füze programı ve bölgesel konuları müzakere masasına taşımaya çalıştığını belirterek, "Füze ve bölgesel konular her zaman gündeme getirildi, ancak bizim tutumumuz nettir. Eğer bir müzakere olacaksa bu yalnızca nükleer konu çerçevesinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Fransa'da tutuklu vatandaşımız Mehdiye İsfendiyari serbest bırakıldı"

Yaklaşık 3 yıldır İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in serbest bırakılmasına değinen Arakçi, "Söz konusu kişiler casusluk suçlamasıyla hüküm giymişti. Yargı Erki dün gece yaptığı açıklamada, bu kişilerin İslami merhamet kapsamında serbest bırakıldığını duyurdu. Ayrıca Fransa'da tutuklu bulunan vatandaşımız Mehdiye İsfendiyari de serbest bırakıldı ve şu anda büyükelçiliğimizde. Gerekli işlemlerim tamamlanmasının ardından ülkesine geri dönecektir" dedi.

İran ve Fransa arasında tutuklu krizi

Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris, Mayıs 2022'de gerçekleştirdikleri İran ziyaretinde casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmak suçlamalarıyla İran makamları tarafından tutuklanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 yıldır İran'da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris, Evin Hapishanesi'nden çıkarıldı ve şu anda Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği'ne doğru gidiyorlar. Bu sürecin ilk aşamasının tamamlanmasından memnuniyet duyuyorum. En kısa sürede Fransa'ya dönmelerini sağlamak için görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da yaşayan 39 yaşındaki İranlı akademisyen Mehdiye İsfendiyari ise 28 Şubat 2025'te Lyon'da kız kardeşinin evine düzenlenen polis baskınında gözaltına alınmıştı. Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine konu İranlı yetkililere bildirilmiş, Fransız makamları ise Nisan 2025'te İsfendiyari'nin Paris yakınlarındaki Freshness Cezaevi'nde bulunduğunu açıklamıştı. Paris Savcılığı, İsfendiyari'yi sosyal medya paylaşımlarında Hamas'a destek vermek ve İsrail karşıtı içerik üretmekle suçlamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
